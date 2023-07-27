Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Temmuz Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Temmuz Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

27 TEMMUZ PERŞEMBE altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 27 Temmuz altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 07:20
ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Temmuz Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 27 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

27 Temmuz Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.713,43

Gram altın satış: 1.713,72

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.797,00

Çeyrek altın satış: 2.839,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.577,00

Yarım altın satış: 5.678,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.170,00

Tam altın satış: 11.304,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.377,00

Cumhuriyet altını satış: 11.549,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.472,00

Ata altın satış: 11.599,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Temmuz Perşembe günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldızda sona geldi! Zimbru galibiyeti sonrası sevindiren haber...
Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 KPSS/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercihleri saat kaçta başlıyor 2023?
Deprem son dakika! 27 Temmuz deprem mi oldu?
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı 01:06
İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var 01:06
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı 01:06
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 01:06
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 01:06
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:06
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 01:06
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 01:06
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı 01:06
G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... 01:05
ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... 01:05
F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! 01:05