LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 | MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından tercih sonuçlarının 24 Temmuz Pazartesi günü duyurulacağını açıkladı. MEB'in açıklamasının ardından heyecanlı bekleyişi süren adaylar ve velileri, arama motorlarında sorgulamalara başladı. Tercih sonuçlarının yanı sıra boş kontenjanların da belli olacağı ve 2. tercih yapmak isteyen adaylara yol haritası çizecek olan sonuçlar için '2023 LGS tercih sonuçları sorgula, MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı' konularını derledik. İşte detaylar...

MEB E-OKUL LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

✅ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

✅FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

✅SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

✅ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

✅MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

2023 LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

2023 e-DEVLET LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

2023 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ek tercihler ise 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.