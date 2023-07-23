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KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim?

Brenda Chapman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Kayıp Çocuklar Masalı filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 23:30
KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim?

Gugu Mbatha-Raw'ın başrollerinde yer aldığı ve Brenda Chapman'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan Kayıp Çocuklar Masalı filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kayıp Çocuklar Masalı filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kayıp Çocuklar Masalı filmi tüm detayları...

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI OYUNCULARI KİM?

  • Gugu Mbatha-Raw
  • Carter Thomas
  • Ava Fillery
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