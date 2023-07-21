2023 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ? | TYT, AYT, YDT kaç kişi katıldı?

2023 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ? | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavında sonuçların açıklanmasıyla adayları tercih telaşı sardı. Milyonlarca adayın ter döktüğü sınavda tercihleri yaparken en önemli hususlardan olan başarı sıralaması, sınava giren kişi sayısına göre belirleniyor. Bu nedenle sonuçların açıklanmasıyla arama motorlarında sorgulanan '2023 YKS sınavına kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT kaç kişi katıldı?' konularını haberimizde derledik.

TYT, AYT, YDT KAÇ KİŞİ KATILDI?

TYT sınavına geçen yıla göre 293.054 başvuru artışı olurken, AYT için başvuran sayısında 516.136 artış olduğu görülüyor. Bu yıl başvurularda oran olarak en çok artışı YDT alırken, başvuru sayısında ise 169 bin 584 artış yaşandı.

2023 TYT: 3 milyon 527 bin 463 aday 2022 TYT: 3 milyon 234 bin 409 aday

2023 AYT: 2 milyon 573 bin 136 aday 2022 AYT: 2 milyon 57 bin aday