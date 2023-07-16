Haberler Haberler DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? | ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama

DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? | ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama

ÖSYM tarafından ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen kişiler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından adaylar puan hesaplamalarına başladı. Yüksekokul ve ön lisans programlarından mezun adayların katılım gösterebildiği sınavla ilgili arama motorlarında araştırılan 'DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? | ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 12:24 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 12:30
DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? | ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama

DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | Dikey Geçiş Sınavı'nda, ön lisans düzeyindeki derslerden oluşan sorulara cevap veren adaylar, eğitimini lisansa tamamlamak için birbirleriyle yarışıyor. DGS puanlarına göre lisans programlarına yerleştirecek olan adaylar, sınavın ardından puan hesaplamalarına başladı. Peki DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? İşte ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama...

DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 NET KAÇ PUAN?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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ÖSYM DGS NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

Net sayılarının yapıldığı alanlar, standart sapma ve okunacak bölümlere göre puan hesaplamaları değişiklik gösterebilmektedir. Geçtiğimiz sene yapılan 2022 DGS örnek alınarak aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir:

NET SAYISI: 30

(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 223,438

DGS-SÖZ: 155,176

DGS-EA: 189,307

NET SAYISI: 30

(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 173,120

DGS-SÖZ: 210,396

DGS-EA: 191,758

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 252,492

DGS-SÖZ: 160,987

DGS-EA: 206,739

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 179,302

DGS-SÖZ: 241,307

DGS-EA: 210,305

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 281,546

DGS-SÖZ: 166,797

DGS-EA: 224,172

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 185,485

DGS-SÖZ: 272,218

DGS-EA: 228,851

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 296,877

DGS-SÖZ: 187,668

DGS-EA: 242,273

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 205,390

DGS-SÖZ: 288,069

DGS-EA: 246,729

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 303,059

DGS-SÖZ: 218,579

DGS-EA: 260,819

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 234,444

DGS-SÖZ: 293,879

DGS-EA: 264,162

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 309,242

DGS-SÖZ: 249,490

DGS-EA: 279,366

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 263,498

DGS-SÖZ: 299,690

DGS-EA: 281,594

NOT: Yukarıda hesaplanan puanlara Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı eklenmemiştir.

NOT: 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de her iki testten de en az 1 net yapan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1'er neti bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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