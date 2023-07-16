DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? | ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama

DGS PUAN HESAPLAMA 2023 | Dikey Geçiş Sınavı'nda, ön lisans düzeyindeki derslerden oluşan sorulara cevap veren adaylar, eğitimini lisansa tamamlamak için birbirleriyle yarışıyor. DGS puanlarına göre lisans programlarına yerleştirecek olan adaylar, sınavın ardından puan hesaplamalarına başladı. Peki DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? İşte ÖSYM DGS net sayısına göre puan hesaplama...
DGS 30, 40, 50, 60, 70, 80 NET KAÇ PUAN?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
ÖSYM DGS NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA
Net sayılarının yapıldığı alanlar, standart sapma ve okunacak bölümlere göre puan hesaplamaları değişiklik gösterebilmektedir. Geçtiğimiz sene yapılan 2022 DGS örnek alınarak aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir:
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)
(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:223,438
DGS-SÖZ: 155,176
DGS-EA: 189,307
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:173,120
DGS-SÖZ: 210,396
DGS-EA: 191,758
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)
(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:252,492
DGS-SÖZ: 160,987
DGS-EA: 206,739
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)
(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:179,302
DGS-SÖZ: 241,307
DGS-EA: 210,305
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)
(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:281,546
DGS-SÖZ: 166,797
DGS-EA: 224,172
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)
(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:185,485
DGS-SÖZ: 272,218
DGS-EA: 228,851
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)
(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:296,877
DGS-SÖZ: 187,668
DGS-EA: 242,273
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)
(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:205,390
DGS-SÖZ: 288,069
DGS-EA: 246,729
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)
(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:303,059
DGS-SÖZ: 218,579
DGS-EA: 260,819
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)
(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:234,444
DGS-SÖZ: 293,879
DGS-EA: 264,162
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)
(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:309,242
DGS-SÖZ: 249,490
DGS-EA: 279,366
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)
(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY:
DGS-SAY:263,498
DGS-SÖZ: 299,690
DGS-EA: 281,594
NOT: Yukarıda hesaplanan puanlara Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı eklenmemiştir.
NOT: 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de her iki testten de en az 1 net yapan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1'er neti bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.