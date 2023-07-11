SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.52'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yaplımadı.

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