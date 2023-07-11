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SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son bilgilere göre, 11 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Çanakkale'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:00
SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.52'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yaplımadı.

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