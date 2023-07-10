Haberler Haberler BAS GAZA (OVERDRIVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bas Gaza filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BAS GAZA (OVERDRIVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bas Gaza filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Antonio Negret'in yönetmen koltuğuna oturduğu Bas Gaza filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Bas Gaza filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2017 yapımı sinema filmi Bas Gaza dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50
BAS GAZA (OVERDRIVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bas Gaza filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Michael Brandt, Derek Haas'ın kaleme aldığı Bas Gaza filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

BAS GAZA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Araba hırsızı iki kardeşin hikayesini ele alan yapımın yönetmen koltuğunda Antonio Negret oturuyor. Andrew ve Garrett Foster sadece lüks araba hırsızlığı yapmaktadırlar. İkili, Fransa'da 1937 model milyon euro değerindeki bir arabayı çalmak üzere kiralanırlar. Ancak bu iş onlar için çok kolay olmayacaktır çünkü çalmak istedikleri arabanın sahibi yerel bir suç çetesinin patronudur.

BAS GAZA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Scott Eastwood
  • Freddie Thorp
  • Ana de Armas
  • Gaia Weiss
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