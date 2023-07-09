EYT'LİLER EMEKLİ ZAMMINDAN YARARLANACAK MI? | EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı? - 2023 Temmuz ara zammı

EYT'LİLER EMEKLİ ZAMMINDAN YARARLANACAK MI? | Asgari ücretin yüzde 34 zamla net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından emekli maaşlarına yapılan düzenleme de kamuoyu ile paylaşıldı. Temmuz ara zammında emeklilere yüzde 25 zam uygulanırken EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emekli olanlar ise zamdan yararlanıp yararlanamayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

EYT'LİLER YÜZDE 25 ZAM ALACAK MI? - 2023 TEMMUZ ARA ZAMMI

Emeklilere yapılan yüzde 25 zam, tüm 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağkur emeklilerinde geçerli olurken EYT'lilere zam uygulanıp uygulanmayacağı sorusu kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte Mayıs ayında 'EYT'liler emekli zammından yararalanabilir mi?' sorusuna cevap veren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT'lilerin de Temmuz ayında yapılan zamdan faydalanacağını belirtti. Erdem, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"EYT'liler de temmuz ayında yapılacak zamdan faydalanacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı ve refah payından faydalanacak. "

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının belli oldmmasının ardından seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı da açıklığa kavuştu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 17.55 ZAM

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.