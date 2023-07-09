ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? | 📅 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? | Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle emeklilere yüzde 25 zam yapılırken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani Temmuz ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak. Bu kapsamda, emeklilerin maaş ödeme tarihleri şöyle:

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

📅 Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz'da

📅 Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

💰 Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 Temmuz'da

💰 Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz'da zamlı emekli maaşlarını alacak.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK En düşük memur maaşı: 11.848TL En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 9.105 TL En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK En düşük memur maaşı: 6.429 TL En düşük memur emekli aylığı: 4.289 En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.881 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.276 En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK En düşük memur maaşı: 4.500 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.230 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL