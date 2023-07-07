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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | 2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik fiyatı, asgari ücrete gelen zammın ardından güncellendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlarla bedelliğe 2023 yılının Temmuz ayında yapılan zam oranı da belli oldu. Peki 2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte yeni bedelli askerlik ücreti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:40
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | 2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | Enflasyon karşısında çalışanların mağduriyetini önlemek için asgari ücrete yapılan ara zammın ardından bedelli askerlik fiyatlarında beklenen güncelleme yapıldı. Her dönem fiyat değişikliği yapılan bedelli askerliğin Temmuz 2023'te, asgari ücret zammıyla orantılı olarak artırılması beklenirken arama motorlarında araştırılan '2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?' sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik.

2023 TEMMUZ YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılının Ocak ayında güncellenen bedelli askerlik ücreti, Ocak-Temmuz arasında askerlik görevini yapacak kişiler için 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan güncelleme ile birlikte yeni bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda, bedelli askerliğe 2023 yılının Ocak ayına göre yüzde 17,5 zam geldi.

BEDELLİ ASKERLİK YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.

Örneğin, yoklama kaçağı durumuna düştükten 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi 122.351 TL'ye ilave olarak ayrıca 42.835 TL daha ödeyecek. Toplam ödeyeceği tutar 165.186 TL olacak.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2023

Ocak 104.084 TL

Temmuz 122.351 TL

2022

Ocak 56.507 TL

Temmuz 80.065 TL

2021

Ocak 39.789 TL

Temmuz 43.151 TL

2020

Ocak 35.055 TL

Temmuz 37.017 TL

2019

Haziran 31.343 TL

Temmuz 33.230 TL

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