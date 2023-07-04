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ASPERGER SENDROMU NEDİR? | Asperger Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürücü mü?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozukluğu (OSB) adı verilen bir rahatsızlık olup genel anlamda sosyalleşmeyi sınırlamaya yönelik bir hastalıktır. Son zamanlarda toplumda sık görülen Asperger Sendromu, genellikle 4-11 yaş arası çocuklarda tespit edilmektedir. Peki Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürücü mü?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 09:50
ASPERGER SENDROMU NEDİR? | Asperger Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürücü mü?

ASPERGER SENDROMU | Genellikle çocukluk döneminde fark edilen ve sosyal becerileri sınırlayan bir hastalık olan Asperger Sendromu, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte geçmişe göre daha sık görülen rahatsızlıklar arasında yerini aldı. En yaygın görüldüğü ülkeler arasında İsveç, İzlanda, Norveç ve ABD yer alırken arama motorlarıda araştırılan Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürücü mü?sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu (OSB) adı verilen bir durumdur. Bu durum, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerindeki sınırlamalarla karakterizedir. Asperger sendromu olan bireyler genellikle normal ya da üzeri zeka seviyesine sahiptirler, ancak sosyal becerilerde zorluklar yaşarlar. Asperger sendromu, genellikle çocukluk döneminde fark edilir. Asperger sendromu olan bireyler genellikle dil becerilerinde gelişmişlik gösterirler ve normal ya da hatta ileri düzeyde kelime dağarcığına sahip olabilirler. Bununla birlikte, dil kullanımı bazen mecazi anlamı anlamamak, yüksek sesle konuşma veya tekrarlayıcı konuşma şeklinde farklılık gösterebilir.

Asperger sendromu olan bireylerde, sınırlı ilgi alanları da yaygındır. Bir konu veya aktiviteye yoğunlaşabilirler ve diğer konulara olan ilgileri sınırlı olabilir. Bu durum, derinlemesine bilgi birikimi ve uzmanlık alanlarına dönüşebilir. Asperger sendromu, bireylerin yaşamlarını etkileyebilir, özellikle sosyal etkileşim, işlevsel bağımsızlık ve iş yaşamı gibi alanlarda zorluklar yaşayabilirler. Bununla birlikte, erken tanı, uygun destek ve öğrenme stratejileri ile bireylerin güçlü yönlerine odaklanarak yaşam kalitesini artırmak mümkün olabilir. Önemli bir nokta, her bireyin Asperger sendromunu farklı şekillerde deneyimleyebileceğidir. Her bireyin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olabilir. Bu nedenle, bireyselleştirilmiş destek ve anlayış sağlamak önemlidir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

SOSYAL ETKİLEŞİMDE ZORLUKLAR

Asperger sendromu olan bireyler, sosyal ilişkilerde zorlanabilir. Göz teması kurmada güçlük çekebilir, beden dilini anlamada zorlanabilir ve başkalarıyla doğal bir şekilde etkileşime girmekte zorlanabilirler.

İLETİŞİM BECERİLERİNDE SINIRLAMALAR

Asperger sendromu olan bireyler, iletişimde bazı özellikler gösterebilirler. Konuşma tarzı bazen tekdüze veya mecazi anlamı anlamamak gibi farklılık gösterebilir. Ayrıca, sosyal kurallar ve nezaket ifadeleri gibi konularda anlayış eksikliği yaşayabilirler.

SINIRLI İLGİ ALANLARI

Asperger sendromu olan bireyler genellikle belirli konulara yoğunlaşma eğilimindedirler. Bu ilgi alanları sınırlı olabilir ve yoğun bir şekilde bu konular hakkında bilgi toplayabilirler. Diğer konulara olan ilgileri ise sınırlı olabilir.

RUTİN VE DÜZENLİLİKLERE BAĞIMLILIK

Asperger sendromu olan bireyler, rutinlere ve düzenliliğe büyük önem verebilirler. Beklenmedik değişikliklere veya plan dışı olaylara karşı tepki verebilirler ve belli bir düzenin dışına çıkmakta zorlanabilirler.

TEKRARLAYICI DAVRANIŞLAR

Bazı Asperger sendromu olan bireylerde tekrarlayıcı davranışlar veya hareketler görülebilir. Örneğin, elleri sallama, parmaklarını kıpırdatma, nesneleri düzenleme veya belirli hareket kalıplarını tekrarlama gibi davranışlar sergileyebilirler.

MOTOR BECERİLERDE BECERİKSİZLİK

Asperger sendromu olan bireyler, bazen motor becerilerde beceriksizlik veya koordinasyon zorlukları yaşayabilirler. Bunun sonucunda, bazı spor veya fiziksel aktivitelerde zorlanabilirler.

Bu belirtiler, Asperger sendromu olan bireylerin deneyimleyebileceği yaygın özelliklerdir. Ancak, her birey kendine özgü bir profil gösterebilir ve belirtiler farklılık gösterebilir. Asperger sendromu tanısı konulması için bir uzmana danışmak önemlidir.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI, ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Asperger sendromu, bir hastalık veya ölümcül bir durum değildir. Bu bir nörogelişimsel farklılık olarak kabul edilir. Asperger sendromu olan bireylerin normal veya üzeri zeka seviyelerine sahip olmaları ve hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri mümkündür.

Tedavi, Asperger sendromu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve işlevsel bağımsızlık sağlamak amacıyla yönlendirici ve destekleyici bir yaklaşımı içerir. Bu tedaviler multidisipliner bir yaklaşımla sağlanır ve çeşitli profesyonelleri içerebilir, örneğin psikologlar, terapistler, özel eğitimciler ve dil terapistleri gibi uzmanlar...

Tedavilerin amacı, Asperger sendromu olan bireylerin güçlü yönlerini desteklemek, sosyal becerilerini geliştirmek, iletişim becerilerini iyileştirmek ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Terapiler, bireye sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini öğretmek, duygusal düzenlemeyi geliştirmek ve rutinlere uyum sağlamak gibi konularda destek sağlar.

Eğitim, Asperger sendromu olan bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanmış programlar içerebilir. Bu, bireyin güçlü yönlerini vurgulayan ve zorluk yaşadığı alanlarda destek sağlayan bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı içerir.

Öte yandan, her bireyin Asperger sendromunu farklı şekillerde deneyimlediğini unutmamak önemlidir. Bazı bireyler için tedaviler, yaşam kalitesini ve işlevselliği artırırken diğerleri için daha fazla destek ve özel bakım gerekebilir. Uzman bir sağlık uzmanı, Asperger sendromu olan bireylere en uygun tedavi planını belirlemek için değerlendirme yapabilir.

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