EV HANIMLARI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI 2023 | Ev hanımlarına 25 yılda emeklilik fırsatı - Aile Koruma Kalkanı detayları!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI | Ev hanımlarının yıllardır hayalini kurduğu emeklilik artık mümkün. Şimdiye dek çalışanlara sunulan emeklilik imkanında ev hanımlarının mağduriyetini gören hükümet, Aile Koruma Kalkanı Programı'nı kamuoyuna duyurdu. 25 yıllık ev hanımlarının emekliliğini mümkün kılan programın detayları da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte ev hanımlarının emekli olması için gerekli şartlar ve Aile Koruma Kalkanı detayları...

EV HANIMLARI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik fırsatı, seçimin ardından yeniden gündeme geldi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ev hanımlarına emeklilik planı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. Ev hanımlarının emekli olmaları için gerekli şartlar konusunda henüz açıklama yapılmazken konuya ilişkin resmi bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AİLE KORUMA KALKANI DETAYLARI

Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarının emekliliği desteklenecek.

Gençler başta olmak üzere aile bireylerinin ve kadınların istihdamda yer alması teşvik edilecek.

Ev hanımlarının emeklilik hakkına erişmesi için isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı nedeniyle sahip oldukları yıpranma payı hakkı ev hanımlarına da sağlanacak.

Kadınların emeklilik yaşında, çocuk sayısına göre esnekliğe gidilecek.