Haberler Haberler KURBAN ETİ YIKANIR MI? | Kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

KURBAN ETİ YIKANIR MI? | Kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Allah'ın emirlerinden bir tanesi olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirdi. Kesilen kurbanların etlerini hemen tüketmemek ve önce dinlendirmek gerektiğini belirten uzmanlar, bu şekilde etin daha lezzetli olacağını ifade ederken etlerin yıkanıp yıkanmayacağı ise en büyük merak konularından bir tanesi. Peki kurban eti yıkanır mı? Kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 08:01 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 08:10
KURBAN ETİ YIKANIR MI? | Kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?

KURBAN ETİ YIKANIR MI? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte etleri saklama koşullarından pişirmeye kadar birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, kesilen kurbanların etlerinin buzdolabına konmadan önce bir süre dinlendirilmesi gerektiğinin yanı sıra tleri yıkamak konusunda da çeşitli görüşlere sahip. 'Kurban eti yıkanır mı? Kırmızı et yıkanır mı, yıkamak zararlı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

KIRMIZI ET YIKANIR MI, YIKAMAK ZARARLI MI?

Daha hızlı bakteri üretmemesi ve bakterilerin her yere yayılmaması için kurban etinin yıkanması önerilmez. Kurban Bayramı sürecinde yerine getirilen ibadetin ardından kurban etinin en az birkaç saat dinlendirilmesi önerilir. Bu dinlenme sürecinde etin kanını bırakması ve sıcaklığının düşmesi beklenir. Bu işlemin ardından kurban etleri bekletildikleri kaptan alınır, üzerindeki kalıntılar ve kan temizlenir. Ardından verilecek ve yenecek paylar ayrılır, paketlenmesi gerekenler etlerin taşınabileceği kap ve/veya poşetlere pay edilir ve dağıtım işlemi vakit kaybetmeden yapılmaya çalışılır.

KIRMIZI ET YIKANMADAN NASIL TEMİZLENİR?

Doğru koşullarda kesilen kurban etinin yıkanması önerilmez. Ancak dinlendirilmesi, kanın etten uzaklaştırılması için çok önemlidir ve bu adım asla atlanmamalıdır. Et kandan arındırıldıktan sonra ise mutlaka üzerinde yabancı cisimlerin, kalıntıların kalıp kalmadığını kontrol etmek ve herhangi bir yabancı madde varsa üzerinden temizlemek oldukça önemlidir. Eğer kesim ya da dinlendirme işlemleri sırasında et, kedi-köpek-böcek gibi farklı hayvanlara değerse değen bölge etten bıçakla kesilerek uzaklaştırılmalı ve bakteri oluşumunun önüne geçilmelidir.

KIRMIZI ET HANGİ DURUMLARDA YIKANIR?

Eğer etinizde dışkı gibi hayati tehlike oluşturabilecek bir kalıntı gördüyseniz etinizi yıkayabilirsiniz. Ancak sağlıklı şekilde kesilmiş ve dinlendirilmiş eti yıkarsanız su, etin üzerindeki bakteri oluşum sürecini hızlandıracaktır.

Eti dondurucuda muhafaza edecekseniz bu durumda da yıkamanız önerilmez, zira yıkadığınız etin üzerinde kalacak su damlaları da ekstra buzlanmalara sebep olacak ve çözdürdüğünüzde eriyen su damlaları yine bakteri oluşum sürecinin hızlanmasına sebep olacaktır.

KIRMIZI ET SICAK SUYLA MI SOĞUK SUYLA MI YIKANMALIDIR?

Yıkama işlemi için sıcak ya da soğuk su kullanmanız da bakteri oluşum sürecinde olumlu etkilere sahip değil. Soğuk ya da oda sıcaklığındaki su bakteri oluşumunu arttırırken sıcak suyla yıkadığınızda da etin üzerinde bakteri oluşum süreci hızlanacağı gibi etin yapısı da bozulacaktır, aklınızda bulunsun.

Et soğuk suyla yıkandığında üzerinde bakteri oluşumu için canlı bir ortam hazırlar. Bu nedenle kanın hemen temizlendiği ve dondurucu için doğranmış etlerin yıkanmasına gerek yoktur. Yıkanan etin üzerine su damlacıkları kalacağı için buzlukta da ekstra olarak buzlanmaya neden olur. Islanan etin üzerinde bakteriler daha kolay çoğalır. Kurban Bayramının sıcak günlere denk geldiği dönemlerde yıkamak daha da risk oluşturur.

DİĞER
Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kurban eti nasıl dinlendirilir?
Yumuşacık ve lezzetli kavurma tarifi, püf noktaları
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07