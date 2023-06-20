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CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU | Creed filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Creed filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak, aksiyon ve dram sahneleriyle nefes kesecek Creed: Bir Efsanenin Doğuşu filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:50
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU | Creed filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson'un başrollerinde yer aldığı ve Ryan Coogler'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Creed filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Creed filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Creed: Bir Efsanenin Doğuşu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Creed filmi tüm detayları...

CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Ölen babasının eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir. Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir. Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen babası gibi boksör olmak istiyordur. Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.

CREED OYUNCULARI KİM?

  • Michael B. Jordan
  • Sylvester Stallone
  • Tessa Thompson

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