AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | YKS AYT sayısal, sözel kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT, 18 Haziran Pazar sabahı yapılacak. Adayların ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürerken AYT saat kaçta başlıyor, bitiyor? YKS AYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç? soruları da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te, YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan AYT 13.15'te, YDT ise 17.45'te sona erecek.

AYT SAYISAL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2023 AYT 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi 180 dakikadır (3 SAAT).

AYT SÖZEL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

AYT'de sözel adaylara bir kitapçıkta; 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır. AYT, yerleştime puanının %60'ını oluşturmaktadır.

Adaylar istedikleri testleri çözmekte serbesttirler. Örneğin Sözel puan türünden tercih yapmak isteyen öğrenciler sorumlu oldukları Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki 80 soruyu çözdükten sonra kitapçıkta bulunan diğer testlerden de soru çözebilir.

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorudan 24'ü Edebiyat, 10 soru Tarih-1 ve 6 soru Coğrafya-1 konularından oluşmaktadır.

AYT Sosyal Bilimler-2 testinde ise 40 sorudan 11'i Tarih-2, 11'i Coğrafya-2, 12'si Felsefe, geri kalan 6'sı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularından çıkmaktadır.

YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.