SON DAKİKA İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 14 Haziran 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde, 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 08.53'te yaşanan depremin derinliği ise 10.19 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yapılıp yaplımadığı henüz bilinmiyor.

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