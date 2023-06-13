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ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

Asgari ücrette ara zam için geri sayım devam ediyor. 2023 Temmuz zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren toplantıda hükümet, çalışan ve işveren temsilcileri bulunacak. 13 Haziran Salı günü yapılacak toplantı hakkında arama motorlarında araştırılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 07:00
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari ücrete gelecek ara zam için nefesler tutuldu. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yer alacağı toplantının ardından asgari ücrette zam oranı belirlenecek. Kararlaştırılan zam oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak onun da onaylamasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için tarihi 13 Haziran 2023 olarak açıkladı. Toplantı saatine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. TOplantı bitiminde tarafların, verdikleri teklifleri kamuoyuna açıklaması beklenmektedir. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Asgari Ücret Tespşt Komisyonu'nun ilk toplantısında taraflar, taleplerini birbirlerine iletecek. İlk toplantıda uzlaşı sağlanması beklenmezken asgari ücrete geçtiğimiz sene yapılan 2022 Temmuz ara zammında 3 toplantı yapılmıştı. Ocak zammında ise Komisyon 4 kez toplanmış bu dört toplantının ardından uzlaşmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLMUŞTU?

2022 yılında yapılan ara zamda komisyon 3 kez toplanmış ve toplantıların ardından oy birliği ile karar verilmişti. Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu rakamla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

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