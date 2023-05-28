EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | Edirne Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu oy sayımlarına başladı. 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili seçimleri ile birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 4 adaydan hiçbirinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine ikinci tura gidildi. Yurt dışında ve Türkiye'de oy kulanan vatandaşlar, en kalabalık kentlerden Edirne seçim sonuçlarını merak ediyor. İşte Edirne Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları...

EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR OY ORANLARI

Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimle ilgili yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. YSK kararına göre seçim sonuçları en geç 23.59'dan önce verilmeye başlanacak. Sonuçları anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

EDİRNE 2. TUR SEÇİM SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE'DE OY DAĞILIMI NASIL OLDU?

EDİRNE 2. TUR SEÇİM SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

2. TURDA BARAJ VAR MI?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin 2. turu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu oylamada baraj olmadığı belirtildi. İlk turda en çok oyu alan iki adayın katıldığı ikinci turda, baraj olmaksızın geçerli en çok oyu alan aday, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanacak. YSK'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

✔️Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

✔️İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

✔️Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

✔️Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.