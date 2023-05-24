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KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI | Borç yapılandırma son tarih ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredi borcu

Vergi affı yapılandırma paketinin içinde yer alan vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını yapılandırmak için belirlenen tarih değişti. Yoğun ilgi nedeniyle kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı. İşte kamu borcu yapılandırma için son tarih...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:20
KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI | Borç yapılandırma son tarih ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredi borcu

KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI | Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihleri uzatıldı. 3Vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsarken yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Ancak yoğun ilg ive talep nedeniyle kamu borcu yapılandırma süresinin uzatıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

KAMU BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH NE ZAMAN?

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Böylece kamu borcu yapılandırmak için son başvuru tarihi 30 Haziran 2023 olarak güncellendi. Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. Düzenleme ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınacak.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı.

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2 BİN TL ALTI BORÇLAR SİLİNİYOR

Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son verilmişti. Geçmişte endeksle oluşmuş borçlar da silinmişti. Yapılacak düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi mümkün olacak. Daha önce 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme yapılmıştı.

Aynı uygulama, vergi dairelerine vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan yurttaşlar için hayata geçirilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasından yapılabiliyor. Ayrıca yurttaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

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