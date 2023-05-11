ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Engelliler Haftası sözleri, mesajları Whatsapp, Facebook, Instagram

Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin ardından her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde, 156 dünya ülkesi tarafından kutlanmaktadır. Engelli bireylerin yaşayabilecekleri zorlukların göz önünde bulundurularak onlara karşı pozitif ayrımcılığın gerekliliğine dikkat çekilen bu tarihlerde, farkındalığa dikkat çekmek amacıyla Engelliler Haftası mesajları araştırılıyor. İşte detaylar..

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI RESİMLİ 2023

🍁Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

🍁Annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerinin ki çocuklarından önce ölmek.

🍁Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

🍁Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ

🌸ENGEL olma DESTEK ol! Yalnız bugün değil, her gün el ele, her gün farkındayız!

🌸Engelli olmak bir kusur değil, engeller aşılmaz bir sorun değil. Kimsenin kaderi yalnızlık değil, hep beraberiz biz bu hayatta!

🌸Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

🌸Engellerimiz sevgiye asla engel olamaz. Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

🌸Engelli bireylerin toplumsal hayatta tam ve eşit bir şekilde yer almaları için çalışalım. Engelliler haftası kutlu olsun.

🌸Engeller, sadece fiziksel engeller değildir. Duygusal ve psikolojik engeller de vardır. Bu hafta, her türlü engeli aşmaya çalışalım ve farkındalık yaratalım.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI WHATSAPP

🌱Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın!

🌱En büyük engel, engellenmektir.

🌱En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

🌱Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

ENGELLİLER HAFTASI FACEBOOK

🍀Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi.

🍀Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız.

🍀Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

🍀Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

🍀Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çözümler bulmak için araştırmalarımızı ve gelişmelerimizi sürdürelim. Engelliler haftası kutlu olsun.

🍀Engellerin kalktığı bir dünya için hep birlikte mücadele edelim. Engelliler haftası kutlu olsun.

ENGELLİLER HAFTASI INSTAGRAM

💐Engelleri aşmak için gücümüzü birleştirelim. Engelliler haftası kutlu olsun.

💐Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya için mücadele edelim. Engelliler haftası kutlu olsun.

💐Farklılıklarımız bizi zenginleştirir, engellerimiz ise sınırlandırır. Bu hafta, engellerin kalktığı bir dünya için farkındalık yaratalım.

💐Engelliler de bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Onların yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapalım. Engelliler haftası kutlu olsun.

💐Engelleri aşarak hayallerimize ulaşabiliriz. Engelliler haftası kutlu olsun.

💐Herkesin hayatına dokunacak küçük bir değişiklik bile büyük bir fark yaratabilir. Bu hafta, engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atalım.