GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇ EKRANI 2023 | Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇ | Green Card için başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçlar için nefeslerini tuttu. 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen ve ABD'de yaşama imkanı sunan Yeşil Kart için arama motorlarında 'Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

2023 GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler, yukarıdaki bağlantıya tıklamalarının ardından yönlendirildikleri https://www.dvlottery.state.gov/ adresinde kendilerinden istenen bilgileri girmelidir. İşte bağlantıya tıkladıktan sonra adım adım Green Card başvuru sonucu sorgulama:

1. ADIM

Check Status (durum kontrolü) butonuna tıklayın

2. ADIM

Continue (Devam) butonuna tıklayın

3. ADIM

Başvuruda bulunan kişiye iat Onay Numarası, Soyad, ve Doğum Yılı bilgilerini sırayla girdikten sonra resimdeki karakterleri kutucuğa yazın ve Submit (Gönder) butonuna tıklayın.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.