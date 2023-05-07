Haberler Haberler 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı son dakika açıklaması ile seçim günü için yeni bir karar alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri ile ilgili kararın ardından arama motorlarında '15 Mayıs'ta oukllar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:20
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri ile alakalı olarak yeni bir karar alındığını duyurdu. Öğretmenlerin oy kullanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla alınan kararın ardından arama motorlarında '15 Mayıs'ta oukllar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

15 MAYIS'TA OUKLLAR TATİL Mİ? ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bakan Özer Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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