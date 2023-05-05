TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK? | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemesi açıklaması

Tarımda destek devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin elini rahatlatacak destek ödemeleri ile ilgili son dakika detaylarını paylaştı. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için verilen destek devam ederken. Bakanlığın açıklamasının ardından destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih de merak konusu oldu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çiftçilere yaklaşık 38 milyon 293 bin 356 liralık liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün (5 Mayıs 2023) yapılacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağı bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, çiftçilere destek ödemelerinde ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira verileceği ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağı duyuruldu.