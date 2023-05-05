KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ - SON DAKİKA | Erken emeklilikte yeni sistem...

Kadınlar erken emekli olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların erken emekli olması ile ilgili müjdeyi paylaşmıştı. Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı Programı'nın detayları Sabah'ta paylaşıldı. Peki, kadınlar nasıl erken emekli olacak? Erken emeklilik şartları neler? Ev hanımları erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Nisan ayında paylaşılan Ak Parti seçim beyannamesi'nde yer alan Aile Koruma Kalkanı Programı'nın detayları belli olmaya başladı. Kadınların erken emekli olmasını içerisinde barındıran Aile Koruma Kalkanı Programı'nda emeklilik sistemi 4 ayaklı olarak yürütülecek.

İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

EV HANIMLARINA SİGORTA DESTEĞİ VERİLECEK!

Daha önce sigorta girişi yapılmamış ve primi olmayan ev hanımları için isteğe bağlı sigorta sistemi desteği verilecek. Sigortanın primlerini her üç ayda bir devlet karşılayacak. Bu sayede daha az prim ödeyerek daha erken emekli olunacak. Bu sistemde ev hanımları sağlık sistemlerinden de ücretsiz faydalanacak. Ev hanımlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu güvenceden faydalanacak.

YILLIK 12 BİN LİRA DESTEK!

Kadınlara yapılacak bu destek yıllık 12 bin lirayı geçecek. Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4.500 güne kadar çekilebilecek. Bütün bunlar sayesinde ev kadınları ileride bir emekli maaşına kavuşmuş olacak. Ev kadını aynı zamanda anne ise farklı bir emeklilik sistemi de devreye girecek...

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ ERKEN EMEKLİ EDECEK!

Anne olan ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Burada daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak.

ÇALIŞAN ANNEYE YIPRANMA PAYI VERİLECEK!

Ev hanımlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek. Anne ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da o kadar geriye gidecek. Örneğin anneye 2 yıllık bir prim eklenmiş ise yaş şartı 2 yaş geriye çekilecek. Burada da çocuk sayısı önemli kriter olacak.

ESNEK UZAKTAN ÇALIŞILABİLECEK!

Anneler bir yandan erken emeklilik imkanlarından yararlanırken bir yandan da esnek ve uzaktan çalışma haklarına kavuşacak. Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek. Bu sayede birçok kadın bakıcı için istihdam imkanı da sağlanacak.

BORÇLANMADA YENİ SİSTEM

Yüzbinlerce annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bu gün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor. Bu değişiklik yapıldığında çok sayıda anne doğum borçlanması yaparak emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Burada kaç çocuk borçlanması yapılabileceği gibi konular teknik çalışma sırasında belirlenecek.