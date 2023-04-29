EMEKLİ REFAH PAYI! Bakan Bilgin canlı yayında emekli refah payı müjdesi için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Bakan Bilgin, merakla beklenen emekli maaşlarına refah düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK DOLAR BAZINDA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ YAPTIK"

Son asgari ücret düzenlemesinde beklenenin üzerinde bir artış gerçekleşti. Dolar bazında baktığımızda da 460 dolardı açıkladığımızda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında asgari ücret düzenlemesi bu.

ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ RAKAMLARDAN ANLIYORUZ"

Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI ARTIŞI

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilkleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.

TEMMUZDA UYGULAMAYA KOYULACAK

Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için temmuzda uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız.