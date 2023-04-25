YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SÜRESİ UZATILIYOR! Kira artış düzenlemesi

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRLAMA SÜRESİ UZATILACAK MI? - Fahiş kira artışlarına engel olmak adına 2022 yılında 1 yıl süre ile yürürlüğe giren yüzde 25 kira artış sınırlaması 1 Temmuz'da sona erecek. Vatandaşlar, kira artış sınırlaması ile ilgili yeni bir karar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, %25 kira artış düzenlemesi ne zaman bitiyor, uzayacak mı? Bakan açıkladı...

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRLAMASININ SÜRESİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yüzde 25 kira sınırlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerine yer verdi.