ASKERLİK MAYIS CELBİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet | Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

MSB ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARI E-DEVLET | Binlerce asker adayının beklediği Mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mayıs'ta sevk olacak adayların celp ve sınıflandırma sonuçlarının belli olduğunu duyururken 'Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama, MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik mayıs celbi sorgulama ekranı 2023' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

e-DEVLET MSB ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.