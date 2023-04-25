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ASKERLİK MAYIS CELBİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet | Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerinde silah altına alınacak kişiler için yedek subay, astsubay adayları ve er sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılmasıyla birlikte arama motorlarında 'Askerlik mayıs celbi sorgulama ekranı 2023, MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet | Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:40
ASKERLİK MAYIS CELBİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet | Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

MSB ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARI E-DEVLET | Binlerce asker adayının beklediği Mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mayıs'ta sevk olacak adayların celp ve sınıflandırma sonuçlarının belli olduğunu duyururken 'Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama, MSB er sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik mayıs celbi sorgulama ekranı 2023' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

e-DEVLET MSB ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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