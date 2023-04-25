AÖF SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Açıköğretim bahar dönemi vize sınavı sonuçları - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavlarının yapılmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen adaylar için zaman geldi. İlk etabı 8-9 ve ikinci etabı ise 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleşen sınavlarda sonuçlarını öğrenmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'Açıköğretim bahar dönemi vize sınavı sonuçları - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarı açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.