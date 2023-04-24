Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 24 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 24 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 24 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 08:10
DEPREM SON DAKİKA | 24 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

24 NİSAN SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 24 Nisan Pazartesi son depremler ve artçılar...

24 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler...
Kavga büyüyor! Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl'a olay yaratacak sözler: Kapasitesiz...
Toroğlu değerlendirdi! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
İşte Gomis krizinin perde arkası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan mesajları 2023 resimli
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Minderi yaktık! Minderi yaktık! 00:53
Dursun Özbek: Son maça kalmaz Dursun Özbek: Son maça kalmaz 00:53
Union Berlin deplasmanda kazandı! Union Berlin deplasmanda kazandı! 00:43
G.Saray'da Gomis'ten flaş açıklama! G.Saray'da Gomis'ten flaş açıklama! 00:42
Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt! "Cevapları enteresan" Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt! "Cevapları enteresan" 00:42
Galatasaray'da Gomis krizi! Buruk böyle açıkladı Galatasaray'da Gomis krizi! Buruk böyle açıkladı 00:42
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 00:42
F.Bahçe'den G.Saray'a 'penaltımsı' göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a 'penaltımsı' göndermesi! 00:42
Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları 00:42
Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! 00:42
Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu 00:42
G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! 00:42