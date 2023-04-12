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Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 12 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 12 Nisan Çarşamba akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 155 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 02:00
Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 12 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 12 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Nisan Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

12 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

12 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

38 - 42 - 63 - 65 - 82 - 85 Joker: 9 SüperStar: 72

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💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (12 Nisan)
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