Haberler Haberler EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme, meclisten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte EYT'liler, ilk maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşı emekli edecek olan düzenleme ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:09
EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına 3 hafta ara veren meclis, açılmasının ardından ana gündem maddfesi EYT'yi masaya yatırdı. İlk günden kabul edilen EYT düzenlemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzalamasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru sürecinin başladığı EYT hakkında EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? EYT İLK ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

EYT'LİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

Yukarıdaki bilgiler ışığında, mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

Yani emekli aylığının ödemesi, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak. İlk maaşlar nisan ayında ödenecek. Ardından Nisan ayında dilekçe veren ve gerekli şartları karşılayan bir kişi ilk maaşını Mayıs ayında, Mayısta başvuru yapan kişi ise ilk maaşını Haziran ayında almaya hak kazanacak.

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat baba mı oluyor?
Galatasaray'dan transfer şov! Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulacak
G.Saray'dan yıldız isme flaş teklif
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
EYT başvuru takip e-Devlet
2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi sorgula
Kadir Suresi Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı, meali
Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisler
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizlerin Boey aşkı! Menajer... İngilizlerin Boey aşkı! Menajer... 11:38
Ferhat Arıcan Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyor Ferhat Arıcan Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyor 11:19
Maxi Gomez'den çarpıcı istatistik! Maxi Gomez'den çarpıcı istatistik! 11:18
Beşiktaş'ın konuğu Atletico Madrid Beşiktaş'ın konuğu Atletico Madrid 11:16
NBA'de play-off heyecanı başlıyor! NBA'de play-off heyecanı başlıyor! 11:15
Timberwolves'tan takım arkadaşına yumruk atan Gobert'e ceza Timberwolves'tan takım arkadaşına yumruk atan Gobert'e ceza 11:15
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler için flaş talep! F.Bahçe'den Arda Güler için flaş talep! 11:12
Leicester City Dean Smith'e emanet! Leicester City Dean Smith'e emanet! 10:58
Süper Lig devinden Bilic bombası! Süper Lig devinden Bilic bombası! 10:55
G.Saray'dan yıldız isme flaş teklif G.Saray'dan yıldız isme flaş teklif 10:54
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:51
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer 10:42