YÖK BURSU BAŞVURU 2023 | YÖK bursuna nasıl başvurulur, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? - YÖK destek bursu başvuru ekranı

YÖK BURSU BAŞVURU 2023 | Yükseköğretim Kurulu (YÖK), destek bursu sağladığı lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını duyurdu. Yapılan güncelemenin ardından verilen destek bursları çalışan öğrenciler için 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için 7500 TL'ye, lisans öğrencileri için ise 1875 TL'ye yükseltildi. Bunun üzerine YÖK bursuna başvurmak isteyen üniversite öğrencileri arama motorlarında YÖK bursuna nasıl başvurulur, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? - YÖK destek bursu başvuru ekranı konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÖK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burstur. Başvuru şartları YÖK'ün resmi internet sitesinde şöyle sıralanmıştır:

T.C. vatandaşı olmak.

ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.

Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

5. maddenin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.

Daha önce program kapsamında desteklenmemiş olmak.

KİMLER YÖK BURSU ALABİLİR?

📌Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

📌Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

📌Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

📌Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

📌Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

📌Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

📌Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

📌YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

📌Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

📌YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

📌Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

📌YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de burs ödemesi yapılır.

📌Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

YÖK BURSUNA NASIL BAŞVURULUR?

YÖK tarafından burs başvuruları şahsen alınmaktadır. Yeni öğretim yılına kısa bir süre (genellikle Ağustos ayı sonlarında) yayınlanan burs başvuru formunu dolduran öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunmalıdır.

YÖK DESTEK BURSU BAŞVURU EKRANI bulunmamaktadır.