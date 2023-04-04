Haberler Haberler KYK burslarına zam geldi mi? | 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar?

KYK burslarına zam geldi mi? | 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen destek bursuna zam geldi. Çalışan ve çalışmayan doktora öğrencileri ile lisans öğrencilerine verilen YÖK bursunun artmasının ardından Kredi ve Yurtlaar Kurumu burs ve kredilerinde de artış olup olmayacağı merak ediliyor. Peki KYK burslarına zam geldi mi? 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:20
KYK burslarına zam geldi mi? | 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursuna zam geldiğini duyurdu. YÖK Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltilirken Lisans Destek Bursu ise 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı. Bunun üzerine KYK kredi ve burslarına zam gelip gelmediği ise merak konusu oldu. Peki KYK burslarına zam geldi mi? 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ? 2023 KYK BURSLARI NE KADAR OLDU?

YÖK'ün zam açıklamasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nden (KYK) burs ve kredi ücretlerine zam geldiğine ilişkin açıklama yapılmadı. Zam sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına gelirken KYK kredi ve burslarında ise oranlar değişmedi.

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

  • KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
  • KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL
  • KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL
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2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ

  • KYK Lisans Kredisi/Bursu: 850 TL
  • KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 1700 TL
  • KYK Doktora Kredisi/Bursu: 2550 TL

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