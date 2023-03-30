YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2023-YDS/1 ÖSYM sınav giriş belgesi - YDS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye sayılı günler kala sınav hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2023 yılındaki ilk oturumu için ÖSYM, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Arama motorlarında araştırılan 'YDS griş belgesi sorgula, 2023-YDS/1 ÖSYM sınav giriş belgesi - YDS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023' konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

YDS/1 NE ZAMAN?

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YDS GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YDS'nin geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS GRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adayların erişimine açtığı sınav giriş belgesi hakkında adaylara bilgi de verilirken belgelerin 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alınabileceği kaydedildi.

2023-YDS/1 ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ

Yabancı dil puanı almak için katılım sağlanan söz konusu sınav çoktan seçmeli 80 sorudan oluşuyor ve 3 saat (180 dakika) süre tanınıyor. İlkbahar, Sonbahar ve Kış Dönemi olmak üzere senede üç defa yapılan sınav ÖSYM tarafından düzenlenecek.

2023 YDS SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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