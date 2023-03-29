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DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Doğal gaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyuna iki müjde duyuran Başkan Erdoğan, tüm abone gruplarına yüzde 15 indirim yapılacağını açıkladı. Bunun ardından doğal gaza da indirim geldiğini bildiren Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında 'Doğal gaza indirim geldi mi? Doğal gaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı?' sorularının cevabı araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:10
DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Doğal gaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı?

DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza indirim yapıldığını duyurdu. Müjdeleri art arda veren Başkan Erdoğan, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz." diyerek güzel haberleri kamuoyuna duyurdu. Açıklamaların ardından arama motorlarında Doğal gaza yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DOĞAL GAZA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ 2023?

Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken yeni müjdeler de açıklanacağını duyuran Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."

DOĞAL GAZ İNDİRİMİ FATURALARA YANSIYACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) henüz bir açıklama gelmedi. Ancak doğal gaz indiriminin sanayi faturalarında etkili olacağı ancak mesken faturalarında geçerli olmayacağı biliniyor.

ÖRNEK

Doğal gaz faturası geçtiğimiz ay 1000 TL gelen bir sanayici, aynı miktarda doğal gaz tüketmesi halinde bu ay faturasını 800 TL olarak ödeyecek.

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