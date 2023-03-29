Haberler Haberler BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2023

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2023

Ramazan Bayramı süresince köprü geçişlerinin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatilini sevdiklerinin yanına giderek ya da farklı bir tatil rotası belirleyerek değerlendirmek isteyenler, '2023 Ramazan Bayramında köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Arife günü köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. İşte Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprü geçişlerine dair merak edilen son dakika açıklamaları....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:00
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2023

SON DAKİKA | Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair detaylar...

2023 RAMAZAN BAYRAMI İLE ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacak. Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • İzmir - Çeşme Otoyolu
  • İzmir - Aydın Otoyolu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)
  • Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  • Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  • Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)


ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
  • Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
  • Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
  • Avrasya Tüneli
  • Osmangazi Köprüsü
  • Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
  • Ankara - Niğde Otoyolu

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