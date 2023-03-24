İFTAR MENÜSÜ 2023 | En güzel tariflerle iftar menüsü - Ramazan özel çorba, ana yemek, ara sıcak, salata ve tatlı tarifi

İFTAR MENÜSÜ 2023 | Ramazan ayında ilk günlerin geride kalmasıyla birlikte 'İftara ne pişirsem' sorusu daha da büyük önem kazandı. Gün boyu aç kalan Müslümanlar, iftarda en güzel lezzetlerle midelerini şenlendirmek istersen en güzel Ramazan özel çorba, ana yemek, ara sıcak, salata ve tatlı tariflerini haberimizde derleidk. İşte iftar menüsü...

EN GÜZEL TARİFLERLE İFTAR MENÜSÜ

RAMAZAN ÖZEL YOĞURT ÇORBASI

Yoğurt Çorbası Malzemeleri

7 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

Yoğurt Çorbası Yapılışı

🍵Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin.

🍵Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.

🍵Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.

🍵Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.

🍵10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

🍵Yoğurt çorbası servise hazır.

RAMAZAN ÖZEL SOĞANLI ET YAHNİ

Soğanlı Et Yahni Malzemeler

500 gram dana ya da kuzu eti

1 file arpacık soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Soğanlı Et Yahni Yapılışı

🍖Etleri büyük kuşbaşı doğradıktan sonra, tencereye döküp iyice kızdırdığımız orta ateşte mühürlüyoruz.

🍖Sonra 1 su bardağı sıcak su döküp ve ocağın altını kısıp, etler suyunu çekene kadar üzerine kapatıp pişiriyoruz. Etleri 5 dakika mühürledikten sonra, kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu salıp çekene kadar pişirmeniz yeterli.

🍖Tenceremize soğan ve sarımsakları alarak, kavurmaya başlıyoruz.

🍖Ardından salçamızı da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz.

🍖1 su bardağı sıcak suyu ve baharatları da ekleyerek karıştırıyoruz.

🍖Sonra etlerimizi de ekleyerek, 2 su bardağı kaynar suyunu döküyoruz. Soğuk su dökersek, etler sertleşir. Su miktarını arttırabilirsiniz.

🍖Yemeğimizi kısık ateşte, soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

RAMAZAN ÖZEL BUĞDAY PİLAVI

Buğday Pilavı Malzemeler

2 su bardağı buğday (220 ml bardakla)

1 litre 400 ml soğuk su

75 gram tereyağı

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy kuru soğan

Tuz

1 adet tavuk bulyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Maydanoz

Buğday Pilavı Yapılışı

🍽Buğdayı süzgeç içinde yıkayıp süzelim. Tencereye alıp üzerine soğuk suyunu ekleyip kapağını yarım kapatıp kaynamaya bırakalım.

🍽Kaynamaya başlayınca altını kısalım, arada bir karıştırarak ve kontrol ederek yarım kapalı kapakla suyunu tamamen çekip yumşayana dek pişirelim (daha ilave su gerekirse yumşaklığına göre ekleyebilirsiniz).

🍽Pişip yumşayan buğdayın kapağı kapalı şekilde bir kenarda bekletelim.

🍽Bu sırada bizde sosunu hazırlayalım. Tereyağı ve sıvı yağı derin ve geniş bir tencere içinde eritelim.

🍽Yemeklik ince doğranmış kuru soğanı ekleyip pembeleşene dek kavuralım.

🍽Salçasını ilave edip karıştıralım. Üzerine tüm baharatları ilave edelim ve yarım çay bardağı kaynar su içine tavuk bulyonu eritip ekleyelim.

🍽Haşlanmış olan hazırdaki buğdayı azar azar sos üzerine tencereye ilave ederek karıştıralım.

🍽Tüm sosu yedirdiğimiz buğdayımızı ocaktan alalım ve içine ince kıyılmış maydanoz ilave edip karıştıralım. 15 dk demlendirip servis edebiliriz.

RAMAZAN ÖZEL TURŞU TADINDA MOR LAHANA SALATASI

Mor Lahana Salatası Malzemeler

Orta boy yarım mor lahana

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Mor Lahana Salatası Yapılışı

🍛Öncelikle mor lahanayı bıçak yardımı ile ince ince doğrayalım ve uygun bir kap içerisine alalım. Dilerseniz bu aşamada sebze soyacağı da kullanabilirsiniz.

🍛Üzerine tuz ve sirkeyi dökerek 2-3 dakika ovarak diriliğini kaybedinceye kadar yumuşatalım.

🍛Ardından dereotunu ve maydanozu ince ince kıyalım.

🍛Yumuşayan mor lahanamıza doğradığımız maydanoz ve dereotunu ekleyelim.

🍛Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ilave ederek karıştıralım.

🍛10 dakikada hazırlayabileceğiniz turşu tadında mor lahana salatamız servise hazır.

RAMAZAN ÖZEL GÜLLAÇ TATLISI

Güllaç Malzemeler

12 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Toz Antep fıstığı

Kiraz şekerlemesi

Güllaç Yapılışı

🍒Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

🍒Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.

🍒Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

🍒Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

🍒Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

🍒Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.

🍒Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.

🍒En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.