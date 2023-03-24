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GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ | Pratik güllaç yaprağı nasıl yapılır? - 3 malzeme ile evde güllaç yaprağı tarifi

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllaç, her zaman hazır yaprak kullanarak deneyenlere şimdi çok daha lezzetli bir deneyim sunmak için yepyeni bir tarifle geliyor. Yalnızca 3 malzeme ile yapılabilen güllaç yaprağını hazır almak yerine evinde yapmak isteyenlere Pratik güllaç yaprağı nasıl yapılır sorusunun cevabını ve 3 malzeme ile evde güllaç yaprağı yapımını haberimizde derledik. İşte güllaç yaprağı tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 11:00
GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ | Pratik güllaç yaprağı nasıl yapılır? - 3 malzeme ile evde güllaç yaprağı tarifi

GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ | Geleneksel Türk mutfağına özgü, kadife dokusu, bol süt oranı ve kat kat incecik yapraklarının üzerindeki vişnesi ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan güllaç tatlısı, bu yıl da iftar masalarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Güllacı pastanelerden hazır almak yerine evinde yapıp taze taze yemek isteyenler, güllaç yaprağı tarifini araştırıyor. Peki evde güllaç yaprağı nasıl yapılır? İşte 3 malzeme ile en basit ve pratik güllaç yaprağı tarifi...

3 MALZEME İLE EVDE GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ

GÜLLAÇ YAPRAĞI MALZEMELERİ

  • 2 tepeleme tatlı kaşığı un,
  • 6 tepeleme tatlı kaşığı nişasta (buğday veya mısır nişastası fark etmez),
  • 2 su bardağı su

GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ

🌹Un, nişasta ve suyu bir kavanoza alın,
🌹Kapağını kapatıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar sallayın,
🌹24 cm'lik yapışmaz özellikli bir tavayı suyla durulayın (ıslatın),
🌹Hazırladığınız karışımdan tavanın dibini incecik bir tabaka kaplayacak kadar dökün (her yanına eşit şekilde yaydırmak için tavayı sallayıp yanlara yatırabilirsiniz),

🌹Ocağa alıp en yüksek ısıda üzerinden yelpaze vb bir şey sallayıp üzerini de havayla kurutarak güllaç yaprağı tavadan ayrılana kadar pişirin,
🌹Kenarları kendi kendine kalktığında kenarından tutup nazikçe çekerek tavadan alabilirsiniz,
🌹Güllacı tavadan alıp (sadece tek tarafı pişiyor) yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın,
🌹180 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırına verip tamamen kuruyana kadar pişirin,
🌹Kalan karışımı da tavayı her seferinde ıslatarak aynı şekilde hazırlayın.

GÜLLAÇ YAPRAĞI PÜF NOKTALARI

🌹Güllaç yaprağı yaparken tavayı ocağa koymadan, her seferinde ıslatmak en önemli püf noktadır. Su kıvamında olan hamur, aksi halde tavayla temas eder etmez, daha yayılmadan pişecektir. Bu da yaprakların çok kalın olmasına ve güllacı yaparken ıslanmamasına neden olur. Ayrıca tavaya yapışması da ihimaller arasında.

🌹Tavayı ıslatırken olabildiğince sıcak su kullanmalısınız. Bunun için musluğunuzu en sıcak tarafa çevirerek oradan akan suyu değerlendirebilirsiniz. Bunun için suyun kaynar olmasına gerek yok.

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