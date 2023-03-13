Haberler Haberler TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi tarihleri - İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek?

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi tarihleri - İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek?

İstanbul Tuzla'da TOKİ heyecanı yeniden başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ İlk Evim'de İstanbul kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verildi. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi ne zaman? İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek? İşte İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:50
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi tarihleri - İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek?

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim, TOKİ'nin öncülüğünde devam ediyor. Yatay mimari yapısıyla depreme dayanıklı evler için toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapılırken bu başvurular, şehit yakını, terör malulü ve gazi, genç, emekli ve diğer başvurular olarak kategorize edildi. İstanbul'da yapılacak ilk etapta 50 bin adet konutun kura çekilişleri için tarihler de belli oldu. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi ne zaman? İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek?

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekilişleri 16 Mart Perşembe günü başlayacak. 13 gün sürecek olan çekilişler, 29 Mart Çarşamba günü sona erecek.

İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

DİĞER
Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez el ele! Paris kaçamağından gizli çekimler ifşa oldu sosyal medya yıkıldı: "Kim bu gözlerindeki Sabancı..."
F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Arnavutköy TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Çatalca TOKİ kura çekilişi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'de Gent mesaisi Başakşehir'de Gent mesaisi 13:28
F.Bahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları 13:26
F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok 12:36
Yönetim Konya maçı öncesi harekete geçti! Sürpriz hamle Yönetim Konya maçı öncesi harekete geçti! Sürpriz hamle 12:14
Dünya yıldızı için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Dünya yıldızı için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 12:09
Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? 11:46
Daha Eski
Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" 11:15
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... 11:10
Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı 11:01
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... 10:56
Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... 10:29
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid 10:26