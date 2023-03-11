Destekler sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenöre destek sağlandığını açıkladı. Hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, müsabakalardan çekilen spor kulüplerinin önümüzdeki sezon devam edeceğini bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenöre destek sağlandığını açıkladı. Hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, müsabakalardan çekilen spor kulüplerinin önümüzdeki sezon devam edeceğini bildirdi.