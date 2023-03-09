HAC KESİN KAYIT TARİHİ 2023 | Hac kaydı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Hac kaydı nasıl yapılır DİYANET?

HAC KESİN KAYIT TARİHİ 2023 | Müslümanlara farz kılınan ve her yıl milyonlarca Müslüman'ın Mekke'ye giderek gerçekleştirdiği Hac ibadeti için kuralar çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın noter huzurunda çektiği kuraların ardından ismi çekilen Hacı adayları, kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki Hac kaydı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Hac kaydı nasıl yapılır Diyanet? Tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

HAC KAYDI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı hac kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek. Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34.443 hacı adayı ise kurasız hacca gidecek.

HAC KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

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HACCA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİDİR?

1. İHRAM

İhram, erkekler için beyaz iki parça kumaş (önlük ve örtü) ve kadınlar için de örtü ve normal kıyafetlerin üzerine örtülen özel bir giysidir. İhram giymek, hac ve umre ibadetleri sırasında ruhsal bir temizliği ve manevi bir hazırlığı temsil eder. İhram kıyafeti, hacıların farklı sosyal statülerinin olmadığı ve herkesin Allah'ın huzurunda eşit olduğu bir ortamda bulunduklarını simgeler.

İhram giyildiğinde, bazı kısıtlamalar getirilir ve hacılar bu kısıtlamalara uymak zorundadırlar. Bu kısıtlamalar arasında şunlar bulunur:

İhram giyildiğinde, hacılar özel bir niyetle hac veya umre ibadeti yapacaklarını belirtirler.

Hacılar, ihram giydiği süre boyunca cinsel ilişki, küfür, yalan söyleme, kavga etme, parfüm ve benzeri kokulu maddeler kullanma gibi belli kısıtlamalara uymak zorundadırlar.

Hacılar, ihram giyildiği süre boyunca saç, sakal ve tırnaklarını kesemezler.

Hacılar, ihram giyildiği süre boyunca hayvan avlamak veya öldürmek gibi eylemlerde bulunamazlar.

2. İÇ ÇAMAŞIRI VE ELBİSE

Hacı adayları kutsal topraklardaki sıcaklığı göz önünde bulundurarak kendilerine 2 hafta yetecek kadar hafif, ince elbiseler, iç çamaşırı ve çorap almalıdırlar. Bu sayede çamaşır yıkatma ve kurumasını bekleme derdinden kurtulmuş olurlar. Ayrıca çok fazla sıcak olduğundan dolayı bol ve açık renkte elbiselerde daha rahat hareket etmelerine yardımcı olur.

3. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Arabistan'daki birçok otelde hijyen sorunu ile karşılaşılabiliyor. Bu yüzden yeni nevresim takımı götürmeniz gönül rahatlığıyla uyumanızı sağlayacaktır. Ayrıca kişisel temizliğiniz için; diş fırçası, diş macunu, misvak, peçete, havlu, sabun, şampuan, tarak, tırnak makası, tıraş takımı gibi eşyalarınızı yanınıza almalısınız.

4. MAKAS

İhramdan çıkmanın şartları arasında olan saç kesimi için yanınızda mutlaka makas bulundurmanız gerekiyor. Erkekler genellikle berberlerde saç kesim işlemini tamamlasa da kadınlar otelde kendi saçlarını kendileri kesiyor. Bu yüzden makas, hacca giderken unutmamanız gereken eşyalardan biri.

5. İLAÇ

Hava değişimden dolayı olabilecek hastalıklara karşı önlem alabilmeniz adına ağrı kesici ve mide bulantı ilacı gibi ihtiyaç duyabileceğiniz ilaçlarınızı yanınıza almalısınız. Ayrıca kronik bir rahatsızlığınız varsa ve rutin ilaç kullanıyorsanız bunları yanınızdan ayırmamalısınız. Ek olarak sıcaktan kaynaklı pişik ve benzeri sorunlar içinde krem ve bebek pudrası gibi malzemeler bulundurmalısınız.

6. İBADET GEREÇLERİ

Hac sırasında bölge çok kalabalık olduğu için bazen camilerde uygun yer bulamayabilirsiniz. Bu yüzden yanınızda gezdirebileceğiniz bir seccade ve tespih almanız iyi olacaktır. Ayrıca her ne kadar her yerde kolayca Kuran-ı Kerim bulabilseniz de harekelerden dolayı anlamanız zor olacağından küçük bir Kuran-ı Kerim bulundurmanız kolay ibadet yapmanızı sağlayacaktır.

7. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE KREMİ

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram'ın zemini beyaz mermerlerle kaplıdır. Güneş panellerinin kapalı olduğu zamanlarda güneş zemine temas ederse, güneş ışıkları yansıma yapar ve gözünüzü açamayacak hale gelebilirsiniz bu sebeple yanınızda mutlaka güneş gözlüğü bulundurmalısınız. Ayrıca güneş yanıklarından korunmak içinde yüksek korumaya sahip bir güneş kremi kullanmanız gerekiyor.

8. İHRAM KEMERİ

İhram kesesi hem ihramınızın düşmemesini hem de para ve cep telefonu gibi değerli eşyalarınızı koyabilmenize sağlar. Bu sayede rahatça ibadet yapabilmeniz için yardımcı olacaktır.

9. TAVAF PATİĞİ

Tavaf patiği, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken giyilmesi önerilir. Erkek hacı adaylarının ayaklarında tavaf sırasında çorap, terlik gibi eşyalar bulunamaz. Ancak kadın hacılar tavaf patiği ile bu kutsal görevi yerine getirebilir. Bu sayede hem ayağınıza bir şey yapışmaz hem de ayak mantarına karşı önlem almış olursunuz.

10. PARA

Bölgede Türk parası geçmiyor. Bunun için riyal almanız gerekiyor. Yanınızda Türk parası ile gidebilir ve orada bulunan döviz bürolarından riyal alabilirsiniz. Yanınızda sürekli olarak para bulundurmanız yararınıza olacaktır.

HAC İBADETİNİN İSLAM DİNİNDE YERİ

Hac, İslam'ın kutsal şehri olan Mekke'deki Kabe'yi ziyaret etmek, tavaf etmek, Arafat'ta dua etmek ve kurban kesmek gibi belli ritüelleri yerine getirerek gerçekleştirilir.

Müslümanlar için hac, yaş, cinsiyet ve maddi durum gibi belli şartları taşıyan herkes için farz olarak kabul edilir. Hac, Müslümanlar arasında birliği, kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirmek için de önemlidir. Ayrıca hac, bir kişinin hayatındaki en önemli dini deneyimlerden biri olarak kabul edilir ve kişinin manevi bir dönüşüm geçirmesine yardımcı olabilir.

Hac ibadeti İslam dininde çok büyük bir öneme sahiptir. İslam dininin beş temel şartından biri olan hac, Peygamber Muhammed'in hayatı boyunca defalarca gerçekleştirdiği ve İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da da bahsedilen bir ibadettir. Hac ibadeti, bir Müslümanın hayatındaki en önemli ve manevi deneyimlerden biridir. İslam dininde hac, Allah'ın huzuruna varmanın ve O'na yaklaşmanın bir yolu olarak görülür. Hacılar, Allah'ın huzurunda boyun eğerler ve günahlarının affedilmesini dilerler.

Hac, İslam toplumunda birlik, kardeşlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine de katkıda bulunur. Hac sırasında insanlar farklı ırklardan, dillerden ve kültürlerden bir araya gelirler ve İslam kardeşliği ruhunu yaşarlar. Hac ayrıca, kişinin ruhsal ve manevi bir dönüşüm geçirmesine de yardımcı olabilir. Hacılar, zorlu bir yolculuk boyunca sabır, hoşgörü ve kararlılık gibi erdemleri kazanırlar ve bu deneyimlerini hayatlarına yansıtabilirler.