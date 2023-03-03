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EYT ŞARTLARI NEDİR? | EYT'ye kimler başvurabilir? - Çalışan, çalışmayan için EYT başvuru şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT hakkında araştırmalar da hız kazandı. Çalışan, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyen ve çalışmayan vatandaşlar EYT şartlarını araştırırken arama motorlarında sorgulanan EYT'ye kimler başvurabilir?
sorusunun cevabını ve çalışan, çalışmayan için EYT başvuru şartlarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 08:21
EYT ŞARTLARI NEDİR? | EYT'ye kimler başvurabilir? - Çalışan, çalışmayan için EYT başvuru şartları

EYT ŞARTLARI NEDİR? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. SGK'ya dilekçe sunulması veya e-Devlet üzerinden form doldurma ile yapılacak olan başvuruların öncesinde arama motorlarında EYT'ye kimler başvurabilir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,
5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,
Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

ÇALIŞAN, ÇALIŞMAYAN İÇİN EYT BAŞVURU ŞARTLARI

EYT düzenlemesi meclisten geçti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 3 hafta süreyle çalışmalarına ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT ele alındı. Meclisten geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanması beklenirken EYT'li milyonlarca vatandaş başvuru sürecini araştırıyor.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,
👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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