EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | e-Devlet EYT başvurusu ne zaman yapılır? Son dakika EYT başvuru tarihleri

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu EYT düzenlemesi, meclisten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren meclisin açılmasının ardından ilk gündem maddesi olan EYT görüşüldü. Mecliste kabul edilen düzenleme, 3 Mart Cuma 2023 tarihli Resmi Gazete'de de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki EYT başvuruları başladı mı? e-Devlet EYT başvurusu ne zaman yapılır?

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de başlamış oldu. Kanunun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle başvurular başlıyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

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SON DAKİKA EYT BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile birlikte EYT için başvurular 3 Mart 2023 tairihinde başlayacak. Başvurunun bitiş tarihi olmamakla birlikte vatandaşlar, istedikleri zaman düzenlemeden yararlanabilmek için başvuru yapabilecekler.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,

👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.