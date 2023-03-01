Haberler Haberler EYT NASIL BAŞVURULUR? | EYT şartları neler, kimler başvurabilir? - Adım adım EYT emeklilik başvuru ekranı e-Devlet

EYT NASIL BAŞVURULUR? | EYT şartları neler, kimler başvurabilir? - Adım adım EYT emeklilik başvuru ekranı e-Devlet

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanla veklediği EYT düzenlemesi meclisten geçti. Yürürlüğe girmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen EYT için başvuru süreci de merak konusu oldu. Peki EYT nasıl başvurulur? EYT şartları neler, kimler başvurabilir? İşte adım adım EYT emeklilik başvuru ekranı e-Devlet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 08:30
EYT NASIL BAŞVURULUR? | EYT şartları neler, kimler başvurabilir? - Adım adım EYT emeklilik başvuru ekranı e-Devlet

EYT düzenlemesi meclisten geçti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 3 hafta süreyle çalışmalarına ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT ele alındı. Meclisten geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanması beklenirken EYT'li milyonlarca vatandaş başvuru sürecini araştırıyor.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,
👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT NASIL BAŞVURULUR?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM EYT BAŞVURUSU

1. ADIM

📍e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.
📍Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
📍Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

2. ADIM

📍SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.
📍Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
📍Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM

📍'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
📍Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

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