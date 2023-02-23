SON DEPREMLER! | 23 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

23 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 18. güne girilirken Hatay depreminde de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 23 Şubat Perşembe son depremler ve artçılar...

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23 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Hatay'da saat 04.42'de yerin 7.18 KM derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'da oldukça net bir biçimde hissedilen deprem, çevre illerde de paniğe neden olurken Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Öte yandan sabahın ilk ışıklarıyla bir şiddetli artçı da Kahramanmaraş'ta kaydedildi. Merkezüssü Pazarcık olan artçının şiddeti 4.1 olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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