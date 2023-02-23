Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 23 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 23 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin ardından Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. AFAD'ın son verilerine göre Kahramanmaraş, Hatay Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı etkileyen depremlerde can kaybı 43 bini aştı. Bölgede artçı sarsıntıların da şiddetli şekilde devam ettiği bilinirken 23 Şubat Perşembe günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:20
SON DEPREMLER! | 23 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

23 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 18. güne girilirken Hatay depreminde de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 23 Şubat Perşembe son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

23 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Hatay'da saat 04.42'de yerin 7.18 KM derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'da oldukça net bir biçimde hissedilen deprem, çevre illerde de paniğe neden olurken Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Öte yandan sabahın ilk ışıklarıyla bir şiddetli artçı da Kahramanmaraş'ta kaydedildi. Merkezüssü Pazarcık olan artçının şiddeti 4.1 olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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