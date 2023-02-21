Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 21 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 21 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin ardından Hatay'da 20 Şubat akşamı meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde yeni can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. Merkez üssü Samandağ olan depremden 3 dakika sonra bu kez de 5.8 şiddetinde bir sarsıntı kaydedilirken Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da
hissedildiği düşünülen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da şiddetli şekilde devam ediyor. İşte 21 Şubat Salı günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 08:20
SON DEPREMLER! | 21 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

21 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 16. güne girilirken bir acı haber de Hatay'dan geldi. Depremin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 şiddetinde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 21 Şubat Salı son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

21 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5 km olarak açıklanan depremin şiddeti AFAD tarafından ise 3.9 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Faturada 'Ahbap Çavuş' tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?
Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...
Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam
Fırtına'nın Süleymanov ısrarının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
Resimli, dualı Şaban ayı mesajları!
Şaban ayı ilk gün namazı, duası, yapılacak ibadetler Diyanet 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:14
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:13
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:03
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:02
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! 00:40
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi 00:27
Daha Eski
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:23
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:21
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:06
G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! 23:56
Jesus kararını verdi! 5 yıldız... Jesus kararını verdi! 5 yıldız... 23:56
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... 23:56