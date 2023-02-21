SON DEPREMLER! | 21 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

21 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 16. güne girilirken bir acı haber de Hatay'dan geldi. Depremin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 şiddetinde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 21 Şubat Salı son depremler ve artçılar...

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21 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5 km olarak açıklanan depremin şiddeti AFAD tarafından ise 3.9 olarak ölçüldü.

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN