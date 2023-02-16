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İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 16 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 16 Şubat Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 16 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:00
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 16 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

16 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 16 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 16 Şubat Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Şubat Perşembe 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

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