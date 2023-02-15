Haberler Haberler Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayın izle! Ortak canlı yayın atv canlı izle!

Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayın izle! Ortak canlı yayın atv canlı izle!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası ortak canlı yayın düzenleniyor. Buradan toplanacak bağışlar AFAD ve Kızılay'a aktarılacak. "Türkiye Tek Yürek ortak yayın canlı izle, ortak yayın canlı, ortak yayın canlı izle linki" gibi ifadeler arama motorlarında araştırılıyor. "Türkiye Tek Yürek" kampanyasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:58 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 20:28
Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayın izle! Ortak canlı yayın atv canlı izle!

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için ilk yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

BAŞKAN ERDOĞAN: 135 MİLYON 589 BİN LİRA YARDIM TOPLADIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

TURKUVAZ HOLDİNG'DEN REKOR BAĞIŞ

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom AFAD'a 2 milyar TL bağışladı.

"TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLADI?

15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanıyor.

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

ATV CANLI YAYIN

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