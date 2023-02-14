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KABİNE TOPLANIYOR: TEK GÜNDEM DEPREM! | Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıcı hasara neden olan asrın felkaetinin ardından Kabine ilk kez topalnıyor. Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın külliyesinden başkanlık edeceği toplantının tek gündem maddesi deprem iken KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi ve üniversitelerin kapatılmasından depremde hasar alan 10 kentte yürütülecek çalışmalara kadar birçok konu masaya yatırılacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:20
KABİNE TOPLANIYOR: TEK GÜNDEM DEPREM! | Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

KABİNE'DE TEK GÜNDEM DEPREM | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 9 saat içinde gerçekleşen iki deprem 10 kentte yıkıcı hasara neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen olayda 9. günde can kaybı 31 bin 643 olarak açıklanırken bilanço gitgide ağırlaşıyor. Depremin 195. saatinde arama kurtarma çalışmaları da umutla devam ederken Kabine bugün, yalnızca deprem maddesiyle bir araya gelecek. 6 Şubat'ta yapılması planlanan ancak depremin ardından Başkan Erdoğan ve Bakanların bölgeyi ziyaret etmesiyle 14 Şubat'a ertelenen Kabine Toplantısı'nda deprem bölgelerinde yapılacak çalışmalar ele alınacak. İşte 14 Şubat Kabine Toplantısı detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Kabine Toplantısı, 14 Şubat Salı günü AFAD merkez binasında, saat 15.00'te yapılacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık edecek.

Toplantının ana gündemini Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili vuran deprem oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklarken alınan bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Depreme ilişkin yapılan çalışmalar, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları görüşülecek

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