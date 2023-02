DENİZ KAYNAMASI NEDİR, NEDEN OLUR? | Deniz kaynaması deprem belirtisi mi? - İstanbul Yenikapı deniz kaynaması

İSTANBUL YENİKAPI DENİZ KAYNAMASI | Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük deprem 10 farklı ilde yıkıcı etkilere sebep oldu. Depremin 4. gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının her geçen dakika artması umutları törpülüyor. Zamanla yarışın devam ettiği bölgede takip edilen gelişmelerin yanı sıra bu iki büyük depremin Marmara depremi üzerindeki etkileri de en çok endişelenilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar Kahramanmaraş'taki depremlerin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini ancak o bölgede her an bir deprem olaibleceğini vurgularken son olarak Yenikapı'da görülen deniz kaynaması endişeleri artırdı. Peki deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kaynaması deprem belirtisi mi? İşte detaylar...

DENİZ KAYNAMASI NEDİR? NEDEN OLUR?

İstanbul'un Eminönü ile Zeytinburnu ilçeleri arasında yer alan Yenikapı'da denizde görülen bir değişiklik sosyal medyada gündem oldu. Fokurdayarak kaynayan deniz suyu kısa sürede infiale neden olurken vatandaşlar, deniz kaynamasının depremle bağlantılı olup olmadığını merak ediyor. Deniz kaynamasının nedenleri ise henüz bilinmiyor.

1969 yılında da Portekiz'de meydana gelen 7.9 şiddetindeki deprem ve tsunami ile 2016 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından denizde benzer görüntülere rastlandığı öne sürüldü. Ancak kimyasalların veya ani sıcaklık değişimlerinin de bu manzarayı oluşturabileceği belirtiliyor.

DENİZ KAYNAMASI DEPREM BELİRTİSİ MİDİR?

Büyük Marmara depremi her geçen gün İstanbullulara bir adım daha yaklaşırken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin İstanbul depremini tetiklemesi ihtimali vatandaşları korkutuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan deprem ve yer bilimi uzmanları, Kahramanmaraş'tan geçen fay hattını İstanbul'dan geçen hattı etkilemeyeceğini belirtse de Marmara Bölgesi'ndeki büyük deprem hakkında yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ve yakın zamanda İstanbul merkezli şiddetli deprem yaşanabileceği ihtimalinin altını çizdi. Ancak bu, Yenikapı'daki deniz kaynamasının deprem belirtisi olduğu anlamına gelmiyor. Deniz kaynamasının sebebinin ne olduğu henüz bilinmezken vatandaşlar, söz konusu bölgede jeolojik araştırma yapılması için talepte bulundu.